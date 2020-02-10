В Крыму на участке «Тавриды» изменена схема движения
10 февраля, на участке трассы «Таврида» изменилась схема движения: от Приморской развязки до Белогорска перепущено движение с двух левых полос на две правые.
Как сообщает Крымское информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу АО «ВАД», стартовала подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона на втором и третьем этапах трассы федерального значения. Общая протяженностью участка - восемьдесят километров.
Работы по укладке финишного слоя начнутся, когда на Крымском полуострове отступят морозы и станет теплее. На правых полосах этой части автодороги щебеночно-мастичный асфальтобетон дорожники уложили еще осенью 2019 года.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU