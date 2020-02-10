2020-02-10T20:28:26+03:00
Общество

В Крыму на участке «Тавриды» изменена схема движения

От Приморской развязки до Белогорска перепущено движение с двух левых полос на две правые
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: пресс-служба АО «ВАД».Фото: пресс-служба АО «ВАД».
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10 февраля, на участке трассы «Таврида» изменилась схема движения: от Приморской развязки до Белогорска перепущено движение с двух левых полос на две правые.

Как сообщает Крымское информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу АО «ВАД», стартовала подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона на втором и третьем этапах трассы федерального значения. Общая протяженностью участка - восемьдесят километров.

Работы по укладке финишного слоя начнутся, когда на Крымском полуострове отступят морозы и станет теплее. На правых полосах этой части автодороги щебеночно-мастичный асфальтобетон дорожники уложили еще осенью 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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