В Симферополе и Севастополе 11 февраля частично не будет электричества

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:13:42+03:00

Света не будет несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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11 февраля, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекращают подачу света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 14, 16, 42-50 (чет), 51, 55-81 (нечет), 58; (чет), 27-53 (нечет);

ул. Битакская, 25, 40-50 (чет);

ул. Караимская, 11-17 (нечет);

ул. Комсомольская, 2, 27, 29;

ул. Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет);

ул. Лебедева, 46; ул. 51-й Армии, 55;

ул. Снайперов, 1, 3-13, 15-29 (нечет);

ул. Солнечная, 47-53;

ул. Федько, 4-22

ул. Чайковского, 32-48 (чет), 35-39 (нечет);

ул. Ясная, 1-9(нечет);

с 9.00 до 16.00

ул. Л.Украинки, 2, 6, 8, 29/30; ул. Мраморная, 4а, 20-30(чет), 7-11(нечет);

ул. Харьковская, 2-30(чет) 1-29/9(нечет);

пер. Харьковский, 1-7;

ул. Шахтеров, 1-13

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Бреста 32,34,38,40; 9-19(нечет);

пр. Матросский, 18-А,2-30;

ул. Усадебная 3-7(нечет)

ул. Нефедова, 2-32,9-11;

пер. Крепостной,5;

с 9.00 до 17.00

ул. Ватутина,1-7;

ул. Гражданская,1-А;

ул. Федько,30-32;

ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;

ул. Пархоменко,1;

ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;

ул. Террасная,4-6,3-а,3

с 10.00 до 14.00

ул. Адмирала Октябрьского, 2-4;

ул. Большая Морская,25-35,39,38-40,44-46;

ул. Суворова,35,39;

ул. Алексакиса,9;

с 13.00 до 15.00

пер. Детский, 2-12,1-11;

ул. Корсунская,1-13,2-14;

ул. Новикова-Прибоя, 2-18,17/2,1-15,33-39;

ул. П.Мирного,8-14,3,7-13;

ул. Пионерская,2,20-36,1-17;

ул. Пожарова,2-10;

ул. Понтонная,2-10,1-9;

ул. Саперная,36,20;

ул. Трудовая,1-3;

ул. Карантинная,2-Г,10,16

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ИСТОЧНИК KP.RU