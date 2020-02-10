В Симферополе и Севастополе 11 февраля частично не будет электричества
11 февраля, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекращают подачу света.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бетховена, 14, 16, 42-50 (чет), 51, 55-81 (нечет), 58; (чет), 27-53 (нечет);
ул. Битакская, 25, 40-50 (чет);
ул. Караимская, 11-17 (нечет);
ул. Комсомольская, 2, 27, 29;
ул. Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет);
ул. Лебедева, 46; ул. 51-й Армии, 55;
ул. Снайперов, 1, 3-13, 15-29 (нечет);
ул. Солнечная, 47-53;
ул. Федько, 4-22
ул. Чайковского, 32-48 (чет), 35-39 (нечет);
ул. Ясная, 1-9(нечет);
с 9.00 до 16.00
ул. Л.Украинки, 2, 6, 8, 29/30; ул. Мраморная, 4а, 20-30(чет), 7-11(нечет);
ул. Харьковская, 2-30(чет) 1-29/9(нечет);
пер. Харьковский, 1-7;
ул. Шахтеров, 1-13
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Героев Бреста 32,34,38,40; 9-19(нечет);
пр. Матросский, 18-А,2-30;
ул. Усадебная 3-7(нечет)
ул. Нефедова, 2-32,9-11;
пер. Крепостной,5;
с 9.00 до 17.00
ул. Ватутина,1-7;
ул. Гражданская,1-А;
ул. Федько,30-32;
ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;
ул. Пархоменко,1;
ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;
ул. Террасная,4-6,3-а,3
с 10.00 до 14.00
ул. Адмирала Октябрьского, 2-4;
ул. Большая Морская,25-35,39,38-40,44-46;
ул. Суворова,35,39;
ул. Алексакиса,9;
с 13.00 до 15.00
пер. Детский, 2-12,1-11;
ул. Корсунская,1-13,2-14;
ул. Новикова-Прибоя, 2-18,17/2,1-15,33-39;
ул. П.Мирного,8-14,3,7-13;
ул. Пионерская,2,20-36,1-17;
ул. Пожарова,2-10;
ул. Понтонная,2-10,1-9;
ул. Саперная,36,20;
ул. Трудовая,1-3;
ул. Карантинная,2-Г,10,16
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ИСТОЧНИК KP.RU