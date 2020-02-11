Погода в Крыму на 11 февраля: Дожди и гололедица

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:39:18+03:00

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Погода во вторник, 11 февраля, в Крыму будет весьма капризной.

- Во вторник атмосферные фронтальные разделы Атлантического циклона принесут на полуостров мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, днем +3…+8.

Из-за гололедицы и усиления ветра на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Температура морской воды +6 в Феодосии и Севастополе, +5 в Евпатории, всего +4 в Черноморском. Самая теплая водичка традиционно в Ялте, там +8, а самая холодная - в Керченском проливе, всего +1 градус тепла. В Азовском море +2.

ИСТОЧНИК KP.RU