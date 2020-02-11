Летом в Крым возобновят рейсы из восьми городов России
Одна из российских авиакомпаний летом возобновит рейсы в Крым из восьми городов. Так, на полуостров можно будет прилететь из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь», перелеты в столицу Крыма будут выполняться два раза в неделю с 31 мая из Уфы (в воскресенье и четверг), с 1 июня из Омска и Самары (в понедельник и четверг), со 2 июня из Казани (во вторник и пятницу) и Нижнего Новгорода (во вторник и воскресенье), с 3 июня из Перми (в среду и субботу).
Кроме того, 3 июня по средам начнутся еженедельные рейсы из Перми, а из Тюмени – с 5 июня по пятницам.
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ИСТОЧНИК KP.RU