В Симферополе машина упала в реку

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:56:00+03:00

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В Симферополе в ночь с 10 на 11 февраля произошло ЧП - легковой автомобиль упал в реку Салгир.

ДТП произошло на проспекте Победы около улицы Луговая. Очевидцы сообщают, что машина ехала на большой скорости и слетела с моста в реку. По предварительным данным, водитель остался жив, он выбрался из авто самостоятельно.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на дорожное ограждение. В ДТП никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в центре Симферополя машина снесла остановку. Авария случилась около площади имени Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU