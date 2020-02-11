В Симферополе машина упала в реку
В Симферополе в ночь с 10 на 11 февраля произошло ЧП - легковой автомобиль упал в реку Салгир.
ДТП произошло на проспекте Победы около улицы Луговая. Очевидцы сообщают, что машина ехала на большой скорости и слетела с моста в реку. По предварительным данным, водитель остался жив, он выбрался из авто самостоятельно.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на дорожное ограждение. В ДТП никто не пострадал.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее в центре Симферополя машина снесла остановку. Авария случилась около площади имени Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU