2020-02-11T12:44:51+03:00
Общество

Аксенов лично проверит состояния памятников в Крыму ко Дню Победы

Поездку по регионам он запланировал на март
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымское информационное агентствоФото: Крымское информационное агентство
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы чиновники привели в порядок все памятники, посвященные Великой Отечественной войне. В марте он лично проедет и проверит, в каком состоянии находятся монументы.

- Это элементарная работа - поддерживать их в надлежащем состоянии, а не от праздника к празднику. Я с марта еду в регионы, все вопросы будут задаваться: куда смотрели местные и партийные руководители, - приводит слова Аксенова Крымское информационное агентство.

Кроме того, глава республики пообещал следить за состоянием памятников на полуострове и после 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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