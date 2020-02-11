2020-02-11T13:38:20+03:00
Происшествия

В Симферополе пожарная машина протаранила легковушку

В аварии один человек погиб и один пострадал [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Паша Елтищев Автопартнер Крым / ВконтактеФото: Паша Елтищев Автопартнер Крым / Вконтакте
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В Симферополе в пожарный автомобиль врезался в легковушку Hyundai Getz. В аварии погибла женщина, которая была за рулем легковой машины.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, ДТП случилось в понедельник, 10 февраля, на перекрестке улиц Субхи - Севастопольская.

Водитель пожарной машины ехал на вызов с включенной сиреной. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку. Женщина, которая была за рулем легковой машины, погибла на месте, а пассажира доставили в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

В Симферополе пожарный автомобиль врезался в легковушку.Видео: Moral Wich Автопартнер Крым / Вконтакте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50В Симферополе пожарная машина протаранила легковушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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