Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города
Председателем Горсовета Керчи избрали Ольгу Солодилову. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города-героя Сергей Бороздин.
- Ольга Станиславовна - компетентный руководитель, имеющий за плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления и твердую, принципиальную жизненную позицию, - написал Бороздин.
До этого она была заместителем председателя Горсовета города-героя.
Напомним, что предыдущий председатель Горсовета Керчи Мая Хужина лишилась своей должности после скандала с блокадницами.
Шквал негативных комментариев обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU