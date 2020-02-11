Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:02:34+03:00

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Председателем Горсовета Керчи избрали Ольгу Солодилову. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города-героя Сергей Бороздин.

- Ольга Станиславовна - компетентный руководитель, имеющий за плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления и твердую, принципиальную жизненную позицию, - написал Бороздин.

До этого она была заместителем председателя Горсовета города-героя.

Напомним, что предыдущий председатель Горсовета Керчи Мая Хужина лишилась своей должности после скандала с блокадницами.

Шквал негативных комментариев обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.

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ИСТОЧНИК KP.RU