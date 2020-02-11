В Крыму хотят запустить экспресс от аэропорта Симферополя до Севастополя

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:22:31+03:00

Для этого надо проложить около 13 километров железной дороги

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Власти Крыма рассматривают возможность запуска аэроэкспресса из аэропорта «Симферополь» в Севастополь.

Как сообщили в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова, от аэропорта Симферополь до действующей железной дороги нужно проложить около 12 - 13 километров.

- Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Да и это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым, - сказал Аксенов.

Он заметил, что еще прорабатывается вопрос продления этого маршрута до Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU