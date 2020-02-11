2020-02-11T14:51:37+03:00
Общество

В Крыму и Севастополе закрывают на карантин школы и детсады

Детворе угрожает ОРВИ и грипп
Галина КОВАЛЕНКО
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Учебные и дошкольные учреждения закрывают, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа.Учебные и дошкольные учреждения закрывают, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В первой декаде февраля жители Крымского полуострова стали чаще болеть различными острыми респираторными вирусными инфекциями. Только за прошедшую неделю в РК заболели респираторными инфекциями 9528 человек, а в Севастополе 2182 жителей. Чтобы не допустить эпидемию на полуострове временно закрывают детсады и школы.

- В Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 19 школах, в которых на карантин были закрыты 55 классов, в 6 дошкольных учреждениях закрыты 7 групп, - сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

В Севастополе в 18 школах закрыли 43 класса, а в детсадах 3 группы.

Специалисты напоминают, что ОРВИ и опасны, прежде всего осложнениями поэтому при недомоганиях нужно обратиться к медикам, а не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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