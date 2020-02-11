2020-02-11T15:24:42+03:00
Общество

В Крыму частично пропало электричество в 47 селах и городах

От ненастья больше всего пострадали электролинии в Феодосии и в Черноморском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском и Кировском районах
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропал из-за непогоды.Свет пропал из-за непогоды.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове в 47 населенных пунктах возникли перебои со светом.

- Сильный ветер с порывами до 25-27 м/с с мокрым снегом и дождем стал причиной аварийных отключений в электрических сетях, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

С вечера 10 февраля по утро 11 февраля энергетики приняли заявки о более чем 120 «отключках» в жилых домах.

Чаще всего свет пропадает из-за обрывов проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра или падения деревьев и крупных веток.

- Сильнее всего неудобства ощутили потребители Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов и Феодосии, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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