В Крыму частично пропало электричество в 47 селах и городах
На Крымском полуострове в 47 населенных пунктах возникли перебои со светом.
- Сильный ветер с порывами до 25-27 м/с с мокрым снегом и дождем стал причиной аварийных отключений в электрических сетях, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
С вечера 10 февраля по утро 11 февраля энергетики приняли заявки о более чем 120 «отключках» в жилых домах.
Чаще всего свет пропадает из-за обрывов проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра или падения деревьев и крупных веток.
- Сильнее всего неудобства ощутили потребители Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов и Феодосии, - отметили в ведомстве.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU