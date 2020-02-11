2020-02-11T16:07:24+03:00
Общество

Дорогу на Ай-Петри временно закроют

Чтобы расчистить снег
Анастасия ЖУКОВА
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Утром 12 февраля не пытайтесь заехать на Ай-Петри по дорогеУтром 12 февраля не пытайтесь заехать на Ай-Петри по дорогеФото: Анастасия ЖУКОВА
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На дороге в сторону плато Ай-Петри временно ограничат движение. Так, утром 12 февраля проехать по ней будет невозможно из-за работ по расчистке и посыпке.

- Просим водителей быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, - отметили в пресс-службе «Крымавтодора».

Из-за резкого ухудшения погодных условий на Южном берегу Крыма выпало много снега. Дорожное покрытие на ЮБК - не только на Ай-Петри - уже обрабатывают шесть единиц техники. Специалисты израсходовали 30 тонн соли и 40 тонн песко-соляной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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