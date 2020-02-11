2020-02-11T18:01:53+03:00
Экономика

На компенсации обманутым дольщикам Крыма выделят миллиард рублей

Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству РФ
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Обманутым крымским дольщикам выделят 1 миллиард рублей. С таким поручением обратился к правительству РФ президент Владимир Путин.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, часть недобросовестных застройщиков, по чьей вине жители полуострова остались безе денег и жилья, уже понесли наказание. Однако не все уголовные дела по подобным делам доведены до конца.

- Люди нуждаются в поддержке, в первом квартале этот вопрос будет решен. Я его проговорил с куратором Крыма - вице-премьером Маратом Хуснуллиным, поэтому уверен, что мы этот вопрос закроем, - сказал Аксенов

Стоит отметить, что всего в Крыму более тысячи людей, которых обманули при долевом строительстве, больше всего в Алуште и Ялте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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