2020-02-11T19:21:42+03:00
Общество

Результат отрицательный - это положительно: Несколько десятков крымчан находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Галина КОВАЛЕНКО
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Крымчан, недавно приехавших из КНР, медики взяли на особый контроль.Крымчан, недавно приехавших из КНР, медики взяли на особый контроль.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Медики внимательно отслеживают состояние вернувшихся из Китая крымчан. Сегодня под наблюдением остаются два жителя полуострова и еще 37 человек, которые с ними контактировали. При этом 6 жителей республики пришлось отстранить от работы и перевести под наблюдение медиков на дому.

- Это те, кто обратился к врачам с признаками катаральных явлений (насморк, першение в горле и кашель, - Ред.), - сообщила КП-Крым Наталья Пеньковская, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК. - Вернувшиеся и те, кто с ними контактировал, наблюдаются по месту жительства. Но для паники нет причин.

Сегодня на территории республики и города Севастополь нет случаев заболевания или заражения коронавирусом. Да и во всей стране зарегистрировано всего два подобных случая.

Всего с начала наблюдений с признаками катаральных явлений было зарегистрировано 2 жителя Севастополя и 7 жителей Крыма, вернувшихся из Поднебесной. После проверки анализы показали отрицательный результат по всем исследованиям.

- Это свидетельствует о том, что на территории Республики Крым и Севастополя сегодня случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, - подчеркивает Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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