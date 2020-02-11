В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:52:53+03:00

Свет пропадет на несколько часов.

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12 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому и прекращают на время подачу тока. Хотя из-за непогоды могут возникнуть и внеплановые отключения энергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 6-12 (чет), 9-13/1 (нечет);

ул. Дыбенко, 2-8, 10, 12;

пер. Северный, 23, 25, 34, 36

Суворовский спуск, 1, 3-6, 7/38, 8;

ул. Лермонтова, 12;

ул. Набережная им. 60-летия СССР, 32-38 (чет);

ул. Ясная, 1-9 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Симферопольское шоссе (ЧП «Крым-Леспромстрой»)

с 11.00 до 14.00

пр. Генерала Острякова,27,31,37,43,49,53,59,63;

ул. Маршала Бирюзова,7,13

с 11.00 до 15.00

ул. Большая Морская, 2-28;

ул. Генерала Петрова,1;

ул. Одесская, 11-25;

ул. Очаковцев, 5;

ул. Патриса Лумумбы, 3-5

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ИСТОЧНИК KP.RU