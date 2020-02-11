В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество
12 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому и прекращают на время подачу тока. Хотя из-за непогоды могут возникнуть и внеплановые отключения энергии.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 6-12 (чет), 9-13/1 (нечет);
ул. Дыбенко, 2-8, 10, 12;
пер. Северный, 23, 25, 34, 36
Суворовский спуск, 1, 3-6, 7/38, 8;
ул. Лермонтова, 12;
ул. Набережная им. 60-летия СССР, 32-38 (чет);
ул. Ясная, 1-9 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Симферопольское шоссе (ЧП «Крым-Леспромстрой»)
с 11.00 до 14.00
пр. Генерала Острякова,27,31,37,43,49,53,59,63;
ул. Маршала Бирюзова,7,13
с 11.00 до 15.00
ул. Большая Морская, 2-28;
ул. Генерала Петрова,1;
ул. Одесская, 11-25;
ул. Очаковцев, 5;
ул. Патриса Лумумбы, 3-5
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU