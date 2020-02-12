Десять городов Крыма вошли в ТОП самых дешевых мест для отдыха на 14 февраля
Десять городов Крыма вошли в список самых дешевых городов для отдыха на 14 февраля.
Так, в ТОП попали: Ялта, Симферополь, Алушта, Феодосия и Севастополь, передает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Кроме того, Феодосия заняла первое место в списке десяти направлений, популярных для отдыха на 14 февраля:
1. Феодосия -1164,3 рублей / 2,4 ночи
2. Анапа - 1266,6 рублей / 4 ночи
3. Алушта - 1333,6 рублей / 3 ночи
4. Краснодар - 1478,5 рублей / 2,4 ночи
5. Сочи - 1482,4 рублей / 4,4 ночи
6. Севастополь - 1524,9 рублей / 3,4 ночи
7. Ялта - 1581,4 рублей / 3,6 ночи
8. Симферополь - 1678,8 рублей / 1,6 ночи
9. Санкт-Петербург - 2045,8 рублей / 5,9 ночи
10. Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области) - 7328,7 рублей / 2,9 ночи
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ИСТОЧНИК KP.RU