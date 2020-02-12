В Севастополе перестали выдавать документы для гостей из Китая

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:06:35+03:00

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В Севастополе подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России перестали принимают документы, которые касаются гостей из Поднебесной.

- Временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников, находящимся за пределами территории РФ, - сообщили в пресс-службе МВД России по г. Севастополю.

В ведомстве отметили, что такое решение принято, чтобы выполнить распоряжение Правительства России от 31 января 2020 г.

Для профилактики короновирусной инфекции на территории Крымского полуострова под присмотром врачей находятся люди, которые недавно вернулись из Китая, и те, кто и ними контактировал.

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ИСТОЧНИК KP.RU