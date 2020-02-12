Инвесторы построят в Крыму оптово-логистический центр
Власти Крыма нашли инвесторов для строительства оптово-логистического цента. Его планируют построить в селе Октябрьское Красногвардейского района, пишет Крым 24.
- Сегодня пройдет совещание с инвесторами. Будет оптово-логистический центр более 40 гектаров. Инвесторы уже посмотрели это место в Красногвардейском районе, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, создание такого центра позволит создать более 800 рабочих мест и снизит цены в курортный сезон.
- К курортному сезону будет альтернатива и возможность работать на конкурентной основе над снижением цен, - подчеркнул глава.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU