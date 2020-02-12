2020-02-12T10:06:53+03:00
Экономика

Инвесторы построят в Крыму оптово-логистический центр

Землю под выделят в Красногвардейском районе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Власти Крыма нашли инвесторов для строительства оптово-логистического цента. Его планируют построить в селе Октябрьское Красногвардейского района, пишет Крым 24.

- Сегодня пройдет совещание с инвесторами. Будет оптово-логистический центр более 40 гектаров. Инвесторы уже посмотрели это место в Красногвардейском районе, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, создание такого центра позволит создать более 800 рабочих мест и снизит цены в курортный сезон.

- К курортному сезону будет альтернатива и возможность работать на конкурентной основе над снижением цен, - подчеркнул глава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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