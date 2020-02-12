Упавшее дерево убило прохожего в Керчи

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи из-за сильного ветра сломалось дерево. Оно упало на прохожего, который погиб на месте.

Как сообщил источник КП-Крым, трагедия произошла на улице Еременко, 9. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и МЧС оттащили ствол дерева, а тело накрыли пленкой.

Напомним, что в Крыму на 11 и 12 февраля объявлено штормовое предупреждение. На полуострове дожди, местами очень сильные. Штормовой ветер 15-20 м/с, местами с порывами.

Ранее КП-Крым писала, что в Феодосии из-за сильного ветра снесло крышу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU