2020-02-12T13:18:35+03:00
Происшествия

Упавшее дерево убило прохожего в Керчи

Растение не выдержало штормового ветра
Артем АРТЕМОВ
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Фото прислал источник КП-КрымФото прислал источник КП-Крым
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В Керчи из-за сильного ветра сломалось дерево. Оно упало на прохожего, который погиб на месте.

Как сообщил источник КП-Крым, трагедия произошла на улице Еременко, 9. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и МЧС оттащили ствол дерева, а тело накрыли пленкой.

Напомним, что в Крыму на 11 и 12 февраля объявлено штормовое предупреждение. На полуострове дожди, местами очень сильные. Штормовой ветер 15-20 м/с, местами с порывами.

Ранее КП-Крым писала, что в Феодосии из-за сильного ветра снесло крышу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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