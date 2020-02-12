Завалило снегом: Дорогу на Ай-Петри перекрыли

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:48:56+03:00

В МЧС предупреждают о возможном сходе лавины

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Дорогу на плато Ай-Петри закрыт из-за того, что выпало слишком много снега, передает пресс-служба МЧС по Крыму. Въезд перекрыт со стороны Ялты и Бахчисарая, для расчистки шоссе на плато задействовали спецтехнику.

Кроме того, может сойти лавина. Высота снега в районе Ай-Петри уже составляет более 40 сантиметров и он продолжает идти.

Стоит напомнить, что въезд на плато со стороны Бахчисарая перекрыта с 4 февраля из-за ремонта дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU