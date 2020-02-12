Олег Зубков рассказал, когда откроется «Тайган»

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:07:29+03:00

Для этого власти Крыма должны выполнить обязательства, которые они на себя взяли

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Владелец зоопарка «Сказка» и сафари парка «Тайган» Олег Зубков как только правительство Крыма выполнит все обязательство, которое оно на себя взяло.

- Для открытия сафари парка сегодня нет формальных препятствий. 23 января исполнительная служба сняла все печати и ограничения, я выполнил решение суда, хотя я с ним и не согласен, - рассказал КП-Крым Олег Зубков.

По его словам, он специально не открывает «Тайган», пока не будет выполнена хотя бы часть тех пунктов, которые взяло на себя правительство Республики Крым.

- Это переоформление всех зданий, переоформление участка, выделение территорий для развития, изменение правил застройки, чтобы остались работать кафе и сувенирные магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU