Олег Зубков рассказал, когда откроется «Тайган»
Владелец зоопарка «Сказка» и сафари парка «Тайган» Олег Зубков как только правительство Крыма выполнит все обязательство, которое оно на себя взяло.
- Для открытия сафари парка сегодня нет формальных препятствий. 23 января исполнительная служба сняла все печати и ограничения, я выполнил решение суда, хотя я с ним и не согласен, - рассказал КП-Крым Олег Зубков.
По его словам, он специально не открывает «Тайган», пока не будет выполнена хотя бы часть тех пунктов, которые взяло на себя правительство Республики Крым.
- Это переоформление всех зданий, переоформление участка, выделение территорий для развития, изменение правил застройки, чтобы остались работать кафе и сувенирные магазины.
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ИСТОЧНИК KP.RU