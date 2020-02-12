Маршрут №14 в Симферополе продлят до Москольца
С 15 февраля маршрут №14 в Симферополе продлят до площади Московской, передает пресс-служба администрации столицы Крыма.
- Жители Каменки много раз просили продлить маршрут №14 до ж/д вокзала. Пока ремонтируют мост по улице Гагарина - это невозможно, но до окончания реконструкции маршрут продлят до Москольца, - рассказала начальник управления транспорта и связи Симферополя Анастасия Волкова.
Теперь автобусы будут ехать до площади Куйбышева, а потом по улице Киевской до Москольца.
Кроме того, увеличат количество транспорта на маршруте.
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ИСТОЧНИК KP.RU