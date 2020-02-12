2020-02-12T17:30:34+03:00
Общество

Маршрут №14 в Симферополе продлят до Москольца

Изменения вступят в силу с 15 февраля
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Андрей Черниченко / ВконтактеФото: Андрей Черниченко / Вконтакте
Изменить размер текста:

С 15 февраля маршрут №14 в Симферополе продлят до площади Московской, передает пресс-служба администрации столицы Крыма.

- Жители Каменки много раз просили продлить маршрут №14 до ж/д вокзала. Пока ремонтируют мост по улице Гагарина - это невозможно, но до окончания реконструкции маршрут продлят до Москольца, - рассказала начальник управления транспорта и связи Симферополя Анастасия Волкова.

Теперь автобусы будут ехать до площади Куйбышева, а потом по улице Киевской до Москольца.

Кроме того, увеличат количество транспорта на маршруте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе мужчину посадили на 11 лет за три преступления
«Нечем было укрываться»: Мужчина украл из поезда «Таврия» два пледа
Компания Win mobile ко Дню защитника отечества разыгрывает «красивые» мобильные номера
Маршрут №14 в Симферополе продлят до Москольца
Следком разберется, почему в Керчи детей-сирот заселили в дом без газа
Олег Зубков рассказал, когда откроется «Тайган»
Завалило снегом: Дорогу на Ай-Петри перекрыли
Упавшее дерево убило прохожего в Керчи
В Феодосии сильный ветер сдул с дома часть крыши
Инвесторы построят в Крыму оптово-логистический центр
В Севастополе перестали выдавать документы для гостей из Китая
Десять городов Крыма вошли в ТОП самых дешевых мест для отдыха на 14 февраля
Погода в Крыму на 12 февраля: Шторм, дожди и гололед
Зима в Крыму: В Ливадии затопило дорогу
«Мне абсолютно нечего там бояться»: Зубков уверен, что выиграет дело об укушенной туристке
В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество
«Артек» примет детей из Приморского края вовремя, переносить смену из-за коронавируса не будут
Несколько десятков крымчан находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус
«Море дорогу по "зебре" переходит»: Появилось видео шторма с восточного побережья Крыма
Появилось видео пожара на корабле в доках Севастополя