Маршрут №14 в Симферополе продлят до Москольца

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:30:34+03:00

Изменения вступят в силу с 15 февраля

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С 15 февраля маршрут №14 в Симферополе продлят до площади Московской, передает пресс-служба администрации столицы Крыма.

- Жители Каменки много раз просили продлить маршрут №14 до ж/д вокзала. Пока ремонтируют мост по улице Гагарина - это невозможно, но до окончания реконструкции маршрут продлят до Москольца, - рассказала начальник управления транспорта и связи Симферополя Анастасия Волкова.

Теперь автобусы будут ехать до площади Куйбышева, а потом по улице Киевской до Москольца.

Кроме того, увеличат количество транспорта на маршруте.

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ИСТОЧНИК KP.RU