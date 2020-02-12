2020-02-12T17:45:55+03:00
Общество

Компания Win mobile ко Дню защитника отечества разыгрывает «красивые» мобильные номера

Принять участие в розыгрыше могут все пользователи ВКонтакте
Степан ОСТИНОВ
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Победителей определят с помощью рандомайзера 21 февраля.Победителей определят с помощью рандомайзера 21 февраля.
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Крымский мобильный оператор Win mobile разыгрывает три сертификата на «красивые» эксклюзивные номера телефона, которые легко запомнить.

Акция приурочена к грядущему празднику – Дню защитника отечества.

Для участия в розыгрыше нужно до 21 февраля подписаться на официальную группу Win mobile ВКонтакте, поставить лайк записи об акции и репостнуть ее на стену в своем аккаунте.

Победителей определят с помощью рандомайзера 21 февраля, предварительно проверив репост на стене пользователя - страница участника как минимум в этот день должна быть открытой.

- Победитель сможет забрать сертификат на бесплатный «красивый» номер лично в фирменных офисах продаж и обслуживания Win mobile в Крыму и Севастополе и сразу подключить на удобный тариф. Не забудете с собой паспорт, - заключили в мобильной компании.

* На правах рекламы

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Компания Win mobile ко Дню защитника отечества разыгрывает «красивые» мобильные номера
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