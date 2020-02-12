2020-02-12T18:10:06+03:00
Происшествия

«Нечем было укрываться»: Мужчина украл из поезда «Таврия» два пледа

Полицейские нашли его за пять часов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспортеФото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте
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Проводник поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» обходил вагоны после прибытия поезда в город-герой. В одном из отсеков плацкарта он заметил, что не хватает двух пледов.

Как сообщили в пресс-службе Крымского МВД на транспорте, проводник сразу же обратился в полицию.

Стражи правопорядка осмотрели место преступления и установили четырех пассажиров, которые могли быть причастны к краже. Примечательно, что все они вышли из вагона на станции Багерово близ Керчи.

Полицейским понадобилось всего пять часов, чтобы вычислить похитителя. Им оказался 36-летний ростовчанин, который при выходе из вагона решил прихватить с собой два пледа.

Когда к нему пришли полицейские, мужчина сразу признался в краже и сразу отдал украденное.

Как выяснилось, он работает вахтовым методом на Крымской железной дороге. Мужчина снял жилье, и ему нечем было укрываться, поэтому ростовчанин и украл пледы.

Примечательно, что его ранее не судили, а теперь он заплатит штраф в пятикратном размере от стоимости краденого имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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