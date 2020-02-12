«Нечем было укрываться»: Мужчина украл из поезда «Таврия» два пледа

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:10:06+03:00

Полицейские нашли его за пять часов

Изменить размер текста: A A

Проводник поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» обходил вагоны после прибытия поезда в город-герой. В одном из отсеков плацкарта он заметил, что не хватает двух пледов.

Как сообщили в пресс-службе Крымского МВД на транспорте, проводник сразу же обратился в полицию.

Стражи правопорядка осмотрели место преступления и установили четырех пассажиров, которые могли быть причастны к краже. Примечательно, что все они вышли из вагона на станции Багерово близ Керчи.

Полицейским понадобилось всего пять часов, чтобы вычислить похитителя. Им оказался 36-летний ростовчанин, который при выходе из вагона решил прихватить с собой два пледа.

Когда к нему пришли полицейские, мужчина сразу признался в краже и сразу отдал украденное.

Как выяснилось, он работает вахтовым методом на Крымской железной дороге. Мужчина снял жилье, и ему нечем было укрываться, поэтому ростовчанин и украл пледы.

Примечательно, что его ранее не судили, а теперь он заплатит штраф в пятикратном размере от стоимости краденого имущества.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5

ИСТОЧНИК KP.RU