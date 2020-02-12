В Севастополе мужчину посадили на 11 лет за три преступления

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:42:38+03:00

Он напал на продавщицу магазина в центре города

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В Севастополе осудили мужчину, который напал на продавщицу магазина в центре города, пишет ForPost.

В феврале прошлого года он совершил насильственные действия сексуального характера над женщиной и 15 раз ударил ее ножом, а потом украл 2 тысячи рублей из кассы. На месте преступника задержали полицейские, которые приехали по вызову.

Кроме того, во время досмотра он оскорбил сотрудника МВД, что добавило тяжести преступлению.

В итоге, мужчину судили по трем статьям уголовного кодекса РФ: разбой, насильственные действия сексуального характера и оскорбление представителя власти.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима и обязал заплатить 300 тысяч рублей потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU