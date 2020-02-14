Глава Крыма получит право выбирать подрядчиков строительства по ФЦП

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:10:26+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов получит право определять подрядчиков строительства по ФЦП в обход требований закона о госзакупках (ФЗ №44). Возможность заключения прямых договоров с исполнителями будет предусмотрена для Крыма и Севастополя.

- Есть поручение президента предусмотреть возможность изъятия из ФЗ 44 нормы для Крыма и Севастополя и дать возможность заключать прямые договоры по решению главы республики, - сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. - Поверьте, это кардинально ускорит процесс, потому что от 2 до 8 месяцев уходит на закупочные процедуры.

По словам вице-премьера, закон о госзакупках во главу угла ставит цену выполнения работ. Это приводит к тому, что нерадивые подрядчики снижают стоимость работ на 70-80% от первоначальной суммы контракта, но не с целью его выполнить, а чтобы получить аванс и исчезнуть.

- Мы понимаем, что это проходимцы, которые просто хотят получить аванс и скрыться в неизвестном направлении, - подчеркнул Кабанов, и добавил, что в случае прямых договоров за качество и исполнительность подрядчиков ответственность возьмет на себя правительство Крыма.

Ранее Аксенов сообщил, что в ближайшее время получит право заключать госконтракты на выполнение работ по ФЦП без торгов и конкурсных процедур и готов нести персональную ответственность за их выполнение. По словам главы Крыма, подрядчики уже известны.

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ИСТОЧНИК KP.RU