В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество
15 и 16 февраля, в отдельных районах Севастополя не будет электричества. Перебои связаны с тем, что энергетики приводят в порядок оборудование.
Где не будет света
15 февраля
с 9.00 до 12.00
с.Широкое ул. Микадзе,2-26,1-23;
ул. Приозерная,8-44
с 11.00 до 14.00
с.Передовое: ул. Водопадная,14-а,16-а,19 ,17,21,31;
пер. Нагорный,22-а,6-В,2,6-16,22-24,30,19-а,1-3,13,17-21;
ул. Нагорная,8,14,16-а,20,24-26,30,7,11-13,19-33;
ул. Западная,21;
ул. Приклубная,6-А,8,12,9-А,15-Б,9-17;
ул. Камышовая,6,12,3,11-13;
ул. Майская,6,1;
пер. Ручейный,2-4;
ул. Можжевеловая,14
16 февраля
с 10.00 до 13.00
Кача: ул. Кожедуба,14-30,13-25;
ул. Красноармейская,4-А,48;
ул. Покрышкина,2-78,55-85;
ул. Осипенко,20-22;
ул. Гастелло,31
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ИСТОЧНИК KP.RU