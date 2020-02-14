2020-02-14T19:34:13+03:00
Общество

В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество

Свет отключат из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Свет в Севастополе отключат днем.Свет в Севастополе отключат днем.
Изменить размер текста:

15 и 16 февраля, в отдельных районах Севастополя не будет электричества. Перебои связаны с тем, что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

15 февраля

с 9.00 до 12.00

с.Широкое ул. Микадзе,2-26,1-23;

ул. Приозерная,8-44

с 11.00 до 14.00

с.Передовое: ул. Водопадная,14-а,16-а,19 ,17,21,31;

пер. Нагорный,22-а,6-В,2,6-16,22-24,30,19-а,1-3,13,17-21;

ул. Нагорная,8,14,16-а,20,24-26,30,7,11-13,19-33;

ул. Западная,21;

ул. Приклубная,6-А,8,12,9-А,15-Б,9-17;

ул. Камышовая,6,12,3,11-13;

ул. Майская,6,1;

пер. Ручейный,2-4;

ул. Можжевеловая,14

16 февраля

с 10.00 до 13.00

Кача: ул. Кожедуба,14-30,13-25;

ул. Красноармейская,4-А,48;

ул. Покрышкина,2-78,55-85;

ул. Осипенко,20-22;

ул. Гастелло,31

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество
В Симферополе восстановили работу котельной крупнейшего микрорайона
Щенка с Крымского моста ждут в Южно-Сахалинске
Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники
Обвиняемую в убийстве 7-летнего сына поместили в психиатрическую больницу
Депутаты избрали нового главу администрации Черноморского района
87 крымчан под наблюдением Роспотребнадзора из-за коронавируса
Аксенов хочет сократить отчетность и бюрократов в ФЦП
Глава Крыма получит право выбирать подрядчиков строительства по ФЦП
В Крыму у «черных копателей» изъяли 400 артефактов
Жилой дом для детей-сирот в Керчи подключен ко всем коммуникациям
Пьяный крымчанин пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Симферопольские бабушки начали «рейды» по аптекам с высокими ценами на маски
Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»
В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина
Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма
В Симферополе арестовали женщину, которая убила 7-летнего сына
«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского
Он слишком долго плавал: Моряка из Севастополя ограбили на миллион
Погода в Крыму на 14 февраля: ветер меняется на южный и до 12 тепла
В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество
Генеральный директор ТРК «Крым» уволился по собственному желанию
Страны-участницы Совбеза ООН могли бы встретиться в Ялте
В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета