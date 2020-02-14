В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:34:13+03:00

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15 и 16 февраля, в отдельных районах Севастополя не будет электричества. Перебои связаны с тем, что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

15 февраля

с 9.00 до 12.00

с.Широкое ул. Микадзе,2-26,1-23;

ул. Приозерная,8-44

с 11.00 до 14.00

с.Передовое: ул. Водопадная,14-а,16-а,19 ,17,21,31;

пер. Нагорный,22-а,6-В,2,6-16,22-24,30,19-а,1-3,13,17-21;

ул. Нагорная,8,14,16-а,20,24-26,30,7,11-13,19-33;

ул. Западная,21;

ул. Приклубная,6-А,8,12,9-А,15-Б,9-17;

ул. Камышовая,6,12,3,11-13;

ул. Майская,6,1;

пер. Ручейный,2-4;

ул. Можжевеловая,14

16 февраля

с 10.00 до 13.00

Кача: ул. Кожедуба,14-30,13-25;

ул. Красноармейская,4-А,48;

ул. Покрышкина,2-78,55-85;

ул. Осипенко,20-22;

ул. Гастелло,31

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ИСТОЧНИК KP.RU