Феодосия вошла в ТОП 10 самых дешевых городов России для отдыха на выходных
Феодосия вошла в десятку город, где можно дешево отдохнуть вдвоем на выходные.
Как сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru, пары бронируют поездки в выходные в феврале и тратят на аренду жилья от 1,2 тысячи до 3,1 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего провести выходные вдвоем в Феодосии и Краснодаре - до 1,5 тысячи.
Список десяти популярных городов для поездок в выходные в феврале:
1. Феодосия - 1164,3 рублей / 2,4 ночи;
2. Краснодар - 1478,5 рублей / 2,4 ночи;
3. Банное - 5745,3 рублей / 2,4 ночи;
4. Суздаль - 3972,1 рублей / 2,6 ночи;
5. Казань - 1724 рублей / 2,2 ночи;
6. Москва - 5985,8 рублей / 2,6 ночи;
7. Ильинский - 5866,5 рублей / 2 ночи;
8. Лахденпохья - 7733,5 рублей / 2 ночи;
9. Челябинск - 2585,5 рублей / 2 ночи;
10. Осташков - 3125 рублей / 2 ночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU