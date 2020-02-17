2020-02-17T10:08:22+03:00
Общество

Феодосия вошла в ТОП 10 самых дешевых городов России для отдыха на выходных

Пары тратят на аренду жилья от 1,2 тысячи рублей в сутки
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Феодосия вошла в десятку город, где можно дешево отдохнуть вдвоем на выходные.

Как сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru, пары бронируют поездки в выходные в феврале и тратят на аренду жилья от 1,2 тысячи до 3,1 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего провести выходные вдвоем в Феодосии и Краснодаре - до 1,5 тысячи.

Список десяти популярных городов для поездок в выходные в феврале:

1. Феодосия - 1164,3 рублей / 2,4 ночи;

2. Краснодар - 1478,5 рублей / 2,4 ночи;

3. Банное - 5745,3 рублей / 2,4 ночи;

4. Суздаль - 3972,1 рублей / 2,6 ночи;

5. Казань - 1724 рублей / 2,2 ночи;

6. Москва - 5985,8 рублей / 2,6 ночи;

7. Ильинский - 5866,5 рублей / 2 ночи;

8. Лахденпохья - 7733,5 рублей / 2 ночи;

9. Челябинск - 2585,5 рублей / 2 ночи;

10. Осташков - 3125 рублей / 2 ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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