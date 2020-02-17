20 человек искали в Симферопольском районе заблудившегося подростка

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:52:30+03:00

Ребенок пошел в соседнее село и не смог вернуться домой из-за того, что стемнело

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Спасатели нашли 14-летнего мальчика, который ночью не смог найти дорогу домой, передает пресс-служба МЧС по Крыму.

В воскресенье, 16 февраля, подросток из села Клиновка Симферопольского района пошел по неизвестной дороге в соседнее село Константиновка. Наступила ночь, и он не смог найти дорогу домой.

Его искали 20 человек и 5 единиц техники. Спасатели встретились с отцом мальчика, определили участок поиска. С ним поддерживали связь по мобильному телефону.

В 21.47 его отыскали и передали подростка родителям. В помощи врачей он не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU