20 человек искали в Симферопольском районе заблудившегося подростка
Спасатели нашли 14-летнего мальчика, который ночью не смог найти дорогу домой, передает пресс-служба МЧС по Крыму.
В воскресенье, 16 февраля, подросток из села Клиновка Симферопольского района пошел по неизвестной дороге в соседнее село Константиновка. Наступила ночь, и он не смог найти дорогу домой.
Его искали 20 человек и 5 единиц техники. Спасатели встретились с отцом мальчика, определили участок поиска. С ним поддерживали связь по мобильному телефону.
В 21.47 его отыскали и передали подростка родителям. В помощи врачей он не нуждался.
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ИСТОЧНИК KP.RU