Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага
Спасатели эвакуировали с Крымских год женщину, которая повредила ногу, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Туристка из Симферополя поднималась вместе с группой на вершину Аю-Дага по Артековской тропе. Она оступилась и повредила ногу. Самостоятельно 55-летняя женщина не смогла продолжать идти, поэтому ее попутчики позвонили в МЧС.
Спасатели оказали первую помощь пострадавшей, наложив шину на ногу, и на носилках доставили ее к автомобилю скорой помощи.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU