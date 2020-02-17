2020-02-17T13:21:34+03:00
Происшествия

Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага

Туристка оступилась и повредила ногу, ее на носилках доставили к медикам
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

Спасатели эвакуировали с Крымских год женщину, которая повредила ногу, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Туристка из Симферополя поднималась вместе с группой на вершину Аю-Дага по Артековской тропе. Она оступилась и повредила ногу. Самостоятельно 55-летняя женщина не смогла продолжать идти, поэтому ее попутчики позвонили в МЧС.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшей, наложив шину на ногу, и на носилках доставили ее к автомобилю скорой помощи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машина едва не врезалась в здание Совмина Крыма
В Севастополь хотят пригласить лидера рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса
Грабители симферопольских почтальонов отправились за решетку
Мошенники завладели тремя квартирами в Симферополе
У главы Минэкономразвития Крыма появился новый заместитель
Собака-охраняка: Клаус переучился из бездомного пса на секьюрити
Аксенов уволил министра экологии и природных ресурсов Крыма
В санатории «Дюльбер» на ЮБК прошел турнир по дзюдо среди девушек
Эликсиры и шампуни: Украинка пыталась провезти в Крым 33 килограмма БАДов и косметики
Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага
В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»
В Судаке, не дожидаясь весны, распустились желтые крокусы
Строителя трассы «Тарвида» нашли в бытовке без сознания
Три автомобиля сгорели в Крыму за выходные
По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков
Закрыл в туалете и ограбил: В Симферополе произошло дерзкое преступление
За налоговый долг подчиненного начальнику грозит штраф до 20 тысяч рублей