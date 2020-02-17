Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:21:34+03:00

Туристка оступилась и повредила ногу, ее на носилках доставили к медикам

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Спасатели эвакуировали с Крымских год женщину, которая повредила ногу, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Туристка из Симферополя поднималась вместе с группой на вершину Аю-Дага по Артековской тропе. Она оступилась и повредила ногу. Самостоятельно 55-летняя женщина не смогла продолжать идти, поэтому ее попутчики позвонили в МЧС.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшей, наложив шину на ногу, и на носилках доставили ее к автомобилю скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU