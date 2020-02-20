Погода в Крыму на 20 февраля: До +8 градусов и облачно

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:01:26+03:00

Ветер будет дуть северо-западный до 13 метров в секунду

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В Крыму 20 февраля будет малооблачная погода, возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный до 13 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +8 градусов.

В Севастополе 20 февраля облачно, днем не будет больших осадков. Столбики термометров покажут до +8 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 10 метров в секунду.

На ЮБК сегодня облачно с прояснениями, днем возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +7 градусов.

В Керчи в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 10 метров в секунду. Днем до +6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU