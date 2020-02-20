В Симферопольском районе машина насмерть сбила двух женщин

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:49:18+03:00

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На трассе Симферополь-Николаевка утром 20 февраля произошло ДТП.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель автомобиля ISUZU сбил двух пешеходов в районе села Кольчугино.

Двое женщин 25 и 45 лет переходили проезжую часть около пешеходного перехода.

В пресс-службе сообщили, что женщины погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU