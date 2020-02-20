В Симферопольском районе машина насмерть сбила двух женщин
ДТП произошло в районе села Кольчугино
Фото: Архив "КП"
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На трассе Симферополь-Николаевка утром 20 февраля произошло ДТП.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель автомобиля ISUZU сбил двух пешеходов в районе села Кольчугино.
Двое женщин 25 и 45 лет переходили проезжую часть около пешеходного перехода.
В пресс-службе сообщили, что женщины погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU