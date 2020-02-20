Корабли ЧФ уничтожили крылатые ракеты и светящиеся авиабомбы «противника»
Отряд кораблей Черноморского флота успешно провел учения на морском полигоне.
В тренировке участвовали экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60».
- По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвел массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, - сообщили в пресс-службе ЧФ.
Моряки-черноморцы уничтожили крылатые ракеты, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль-1».
- Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками, - отметили в ведомстве.
Так же на учениях прошли артиллерийские стрельбы, где в качестве мишеней были использованы буксируемые щиты, плавающие мины и светящиеся авиабомбы, сброшенные на парашюте с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU