Корабли ЧФ уничтожили крылатые ракеты и светящиеся авиабомбы «противника»

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:03:27+03:00

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Отряд кораблей Черноморского флота успешно провел учения на морском полигоне.

В тренировке участвовали экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60».

- По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвел массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Моряки-черноморцы уничтожили крылатые ракеты, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль-1».

- Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками, - отметили в ведомстве.

Так же на учениях прошли артиллерийские стрельбы, где в качестве мишеней были использованы буксируемые щиты, плавающие мины и светящиеся авиабомбы, сброшенные на парашюте с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU