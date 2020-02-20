2020-02-20T11:14:07+03:00
Общество

В Севастополе пенсионерка копала грядки и нашла 6 артиллерийских снарядов

Боеприпасы лежали в земле со времен Великой Отечественной Войны
Галина КОВАЛЕНКО
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Снаряды пролежали в земле свыше 70 лет. Фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.Снаряды пролежали в земле свыше 70 лет. Фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
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В Севастополе 85-летняя горожанка, копая огород, нашла порядком проржавевшие металлические болванки. Пенсионерка, заподозрив неладное, не стала медлить и позвонила в полицию. На место опасной находки тут же отправились взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут».

- Росгвардейцы идентифицировали находку как шесть советских 100 мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны, - сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Сотрудники ОМОН «Беркут» совместно с саперами управления МЧС вывезли артснаряды на полигон, где их чуть позже и обезвредят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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