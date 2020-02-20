В Севастополе пенсионерка копала грядки и нашла 6 артиллерийских снарядов
В Севастополе 85-летняя горожанка, копая огород, нашла порядком проржавевшие металлические болванки. Пенсионерка, заподозрив неладное, не стала медлить и позвонила в полицию. На место опасной находки тут же отправились взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут».
- Росгвардейцы идентифицировали находку как шесть советских 100 мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны, - сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
Сотрудники ОМОН «Беркут» совместно с саперами управления МЧС вывезли артснаряды на полигон, где их чуть позже и обезвредят.
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ИСТОЧНИК KP.RU