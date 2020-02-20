2020-02-20T11:10:34+03:00
Общество

В Азовском море нашли сети, незаконно установленные украинскими моряками

В них была камбала, осетр и севрюга
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ по КрымуФото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
Изменить размер текста:

В Азовском море нашли сети браконьеров, которыми задержанные украинские моряки незаконно вылавливали рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Пограничники установили координаты, где украинские браконьеры расставили сети, с помощью изучения навигационного прибора «Гармин», изъятого у капитана судна.

Из воды подняли 11 ставных лесковых сетей общей длиной больше 4,5 километра. В них было 450 экземпляров камбалы-калкана, 3 экземпляра русского осетра, 2 экземпляра севрюги, 2 экземпляра рыбы-иглы. Всю рыбу выпустили в море. По данным пограничников, сумма предотвращенного ущерба составила больше двух миллионов рублей.

Напомним, 15 февраля в Азовском море задержали украинское судно с четырьмя рыбаками на борту, которые незаконно ловили рыбу в территориальных водах России. У них не было регистрационных и судовых документов, а на борту нашли около 300 экземпляров камбалы-калкан. 16 февраля по решению Керченского городского суда моряки были арестованы на 10 суток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разбивали стекла и угоняли машины: В Симферополе задержали 3 похитителей чужих авто
Собака защищала сейф до последнего: Под Севастополем бандитам пришлось убить пса, чтобы взять деньги
В Севастополе задержали водителя с наркотиками, который пытался скрыться от правоохранителей
Фотофакт: В Ялте продают уникальный кабриолет BMW за три миллиона
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
Охрану симферопольских школ усилили после инцидента в Керчи
В Севастополе прямо на трассе загорелся грузовой автомобиль
В Азовском море нашли сети, незаконно установленные украинскими моряками
В Севастополе пенсионерка копала грядки и нашла 6 артиллерийских снарядов
Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая по-прежнему перекрыта
Старый Крым вошел в ТОП 5 горнолыжных курортов России для отдыха на 23 февраля
Корабли ЧФ уничтожили крылатые ракеты и светящиеся авиабомбы «противника»
В Симферопольском районе машина насмерть сбила двух женщин
Погода в Крыму на 20 февраля: До +8 градусов и облачно
Эксперт назвал возможные причины, толкнувшие друзей из Керчи на теракт
В Симферополе и Севастополе 20 февраля частично не будет электричества
Дворники начали готовить Симферополь ко Дню защитника Отечества
В школах Ялты с 1 сентября отменят бумажные журналы