В Азовском море нашли сети, незаконно установленные украинскими моряками

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:10:34+03:00

В них была камбала, осетр и севрюга

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В Азовском море нашли сети браконьеров, которыми задержанные украинские моряки незаконно вылавливали рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Пограничники установили координаты, где украинские браконьеры расставили сети, с помощью изучения навигационного прибора «Гармин», изъятого у капитана судна.

Из воды подняли 11 ставных лесковых сетей общей длиной больше 4,5 километра. В них было 450 экземпляров камбалы-калкана, 3 экземпляра русского осетра, 2 экземпляра севрюги, 2 экземпляра рыбы-иглы. Всю рыбу выпустили в море. По данным пограничников, сумма предотвращенного ущерба составила больше двух миллионов рублей.

Напомним, 15 февраля в Азовском море задержали украинское судно с четырьмя рыбаками на борту, которые незаконно ловили рыбу в территориальных водах России. У них не было регистрационных и судовых документов, а на борту нашли около 300 экземпляров камбалы-калкан. 16 февраля по решению Керченского городского суда моряки были арестованы на 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU