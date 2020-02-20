В Севастополе прямо на трассе загорелся грузовой автомобиль

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:20:41+03:00

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В четверг, 20 февраля, на 10-ом километра Балаклаввского шоссе в Севастополе загорелась автоцистерна. Столб пламени и черного дыма поднялся на несколько метров, пишет ForPost.

По информации пресс-службы севастопольского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 8:50 утра. Огонь ликвидировали в 9:08. Продолжаются работы по тушению пожара. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас спасатели выясняют причины инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU