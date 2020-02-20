У главы администрации Симферополя появился новый заместитель

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:41:12+03:00

Владимир Паринов будет курировать сферу земельных и имущественных отношений

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Депутаты Городского совета Симферополя на очередной сессии согласовали назначение Владимира Паринова на должность замглавы администрации столицы Крыма. Он будет курировать сферу земельных и имущественных отношений.

По информации пресс-службы администрации Симферополя, он продолжит работу начатую Инной Смаль, которая ушла в декретный отпуск.

До этого Владимир Паринов был руководителем муниципального казенного учреждения Департамент развития муниципальной собственности администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU