2020-02-20T12:41:12+03:00
Общество

У главы администрации Симферополя появился новый заместитель

Владимир Паринов будет курировать сферу земельных и имущественных отношений
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрация СимферополяФото: Пресс-служба администрация Симферополя
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Депутаты Городского совета Симферополя на очередной сессии согласовали назначение Владимира Паринова на должность замглавы администрации столицы Крыма. Он будет курировать сферу земельных и имущественных отношений.

По информации пресс-службы администрации Симферополя, он продолжит работу начатую Инной Смаль, которая ушла в декретный отпуск.

До этого Владимир Паринов был руководителем муниципального казенного учреждения Департамент развития муниципальной собственности администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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