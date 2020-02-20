2020-02-20T14:35:40+03:00
Происшествия

В Севастополе задержали водителя с наркотиками, который пытался скрыться от правоохранителей

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Севастополе задержали местного жителя на машине, который вез с собой сверток марихуаны. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.

В ведомстве отметили, что инспекторы ДПС во время патрулирования заметили легковой автомобиль и двух подозрительных мужчин, стоящих рядом с машиной.

- При виде автоинспекторов один гражданин попытался убежать, и полицейские решили выяснить причину такого странного поведения. Как оказалось, не зря, - отметили в МВД.

Скрыться от стражей порядка у 32-летнего водителя авто не получилось, как и избавиться от небольшого свертка.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала у мужчины улику, ее направили на исследование. После было установлено, что вещество в свертке - марихуана. Нарушитель сообщил, что хранил наркотики для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств (часть 1 статьи 228 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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