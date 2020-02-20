Разбивали стекла и угоняли машины: В Симферополе задержали 3 похитителей чужих авто

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:27:15+03:00

Подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Симферополя горожане принесли заявления, что кто-то угнал их автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110, которые затем были найдены не в очень хорошем состоянии.

- Установлены личности угонщиков и по подозрению в совершении преступлений задержаны трое подростков в возрасте 15-ти, 16-ти и 18-ти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Следователи выяснили, что юные крымчане таким образом развлекались: разбив стекла дверей автомашин и покатавшись, они бросали легковушки на улице.

На автогонщиков завели уголовные дела за угон. По ч.1 ст.166 УК РФ им грозит лишение свободы до пяти лет.

Крымские следователи выясняют нет ли на совести подозреваемых аналогичных преступлений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU