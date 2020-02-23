МЧС: За неделю в Крыму произошло 8 ДТП и почти 50 пожаров

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:33:29+03:00

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Сотрудники МЧС за прошедшую неделю 8 раз привлекались к ликвидации аварий на дороге — они спасли 10 человек, включая ребенка.

Один человек, к сожалению, погиб в ДТП.

- Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 49 пожаров, из них 22 - пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах был спасен 1 человек, эвакуировано 24, погибло 2 человека, - доложил министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Также МЧСники провели 3 поисково-спасательные операции в горно-лесной местности и спасли 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU