МЧС: За неделю в Крыму произошло 8 ДТП и почти 50 пожаров
Погибло 3 человека
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Сотрудники МЧС за прошедшую неделю 8 раз привлекались к ликвидации аварий на дороге — они спасли 10 человек, включая ребенка.
Один человек, к сожалению, погиб в ДТП.
- Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 49 пожаров, из них 22 - пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах был спасен 1 человек, эвакуировано 24, погибло 2 человека, - доложил министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
Также МЧСники провели 3 поисково-спасательные операции в горно-лесной местности и спасли 3 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU