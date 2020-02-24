24 Февр. 2020 2020-02-24T09:43:02+03:00

Жителям полуострова следует быть аккуратнее на улице

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В Крыму объявили штормовое предупреждение. Спасатели просят жителей полуострова не выходить в открытое море и не посещать горы.

По информации пресс-службы МЧС по Крыму, с 24 по 25 февраля через Крым пройдет быстродвижущийся атлантический циклон. На полуострове ожидаются сильный дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, а на дорогах будет гололед.

Штормовой юго-западный ветер 25-30 м/с будет переходить на северо-западный.

В МЧС призывают крымчан быть осторожными на улице возле линий электропередач и рекламных конструкций. Автомобили жителям полуострова рекомендуют спрятать в гараж.

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ИСТОЧНИК KP.RU