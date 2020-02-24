«Гадалки» выманили у жительницы Севастополя 100 тысяч прямо на улице
В Севастополе мошенницы обокрали пожилую женщину на 100 тысяч рублей средь бела дня.
Жительница Ленинского района прогуливалась по городу-герою, как вдруг к ней подошли две незнакомки и заявили, что могут снять с нее порчу.
По поводу порчи ничего сказать не можем, а вот около 100 тысяч рублей, которые были у пожилой дамы с собой, точно оказались «сняты» и переместились в карманы хитрых «гадалок».
- В настоящее время органами внутренних дел принимаются все возможные меры для розыска и задержания злоумышленниц, - заверили в севастопольском управлении МВД.
Правоохранители подчеркнули, что заявления о подобных мошенниках регистрируются все чаще, жертвами обычно становятся граждане преклонного возраста.
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ИСТОЧНИК KP.RU