2020-02-24T10:11:38+03:00
Происшествия

«Гадалки» выманили у жительницы Севастополя 100 тысяч прямо на улице

Подошли средь бела дня и «развели»
Анастасия ЖУКОВА
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Мошенниц уже разыскивает полицияМошенниц уже разыскивает полицияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе мошенницы обокрали пожилую женщину на 100 тысяч рублей средь бела дня.

Жительница Ленинского района прогуливалась по городу-герою, как вдруг к ней подошли две незнакомки и заявили, что могут снять с нее порчу.

По поводу порчи ничего сказать не можем, а вот около 100 тысяч рублей, которые были у пожилой дамы с собой, точно оказались «сняты» и переместились в карманы хитрых «гадалок».

- В настоящее время органами внутренних дел принимаются все возможные меры для розыска и задержания злоумышленниц, - заверили в севастопольском управлении МВД.

Правоохранители подчеркнули, что заявления о подобных мошенниках регистрируются все чаще, жертвами обычно становятся граждане преклонного возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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