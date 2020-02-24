2020-02-24T10:56:15+03:00
Общество

На крымские сады и виноградники потратят почти 500 миллионов рублей

Планируется заложить более 2 тысяч гектаров многолетних насаждений
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Минсельхоза КрымаФото: Пресс-служба Минсельхоза Крыма
Изменить размер текста:

В Крыму выделили 65 миллионов рублей на закладку 279 гектаров многолетних садов. Их получили предприятия из Джанкойского и Симферопольского районов.

По информации пресс-службы Минсельхоза РК, на полуострове заложат более 2 тысяч гектаров садов и виноградников, на это выделят 493 миллиона рублей.

На сегодня, в министерство поступили 32 пакеты документов на общую сумму 205 миллионов рублей.

С 3 февраля по 1 декабря этого года Минсельхоз Крыма принимает документы для предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымских перевозчиков подозревают в картельном сговоре
В ГИБДД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Не хватало денег на алкоголь: Симферополец отобрал у пенсионерки сумочку
Поклонская попросила генерального прокурора РФ проверить рейдерский захват севастопольского банка
Украинец вез с собой в машине тайник, набитый разным товаром
В Феодосии к берегу прибило труп мужчины
В Крыму бензин рекордно подешевел по сравнению с Краснодаром
Стало известно, откуда отправятся поезда в Крым на майские праздники
На крымские сады и виноградники потратят почти 500 миллионов рублей
«Гадалки» выманили у жительницы Севастополя 100 тысяч прямо на улице
В Крыму объявили штормовое предупреждение
МЧС: За неделю в Крыму произошло 8 ДТП и почти 50 пожаров
В Симферополе бездомный побил местного жителя и украл телефон
В правительстве Крыма вслепую выбрали победителей фотоконкурса #МойКрым2020
Минтранс: Общественный транспорт в Симферополе ходит до 23:30
Девять дней на ответ: Аксенов поручил чиновникам реагировать на сообщения в соцсетях
Сухо и тепло: Погода в Крыму на 23 февраля
Украина усилила военный контроль на границах с Крымом
Между Симферополем и Керчью запустят рельсовый автобус
Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине грозит до 13 лет лишения свободы
Генпрокурор РФ впервые прибыл в Крым с официальным визитом
В Симферополе разыскивают собственника бесхозного лимузина
В Симферополе столкнулись экскаватор и "Москвич": Пострадали двое человек