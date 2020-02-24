На крымские сады и виноградники потратят почти 500 миллионов рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:56:15+03:00

Планируется заложить более 2 тысяч гектаров многолетних насаждений

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В Крыму выделили 65 миллионов рублей на закладку 279 гектаров многолетних садов. Их получили предприятия из Джанкойского и Симферопольского районов.

По информации пресс-службы Минсельхоза РК, на полуострове заложат более 2 тысяч гектаров садов и виноградников, на это выделят 493 миллиона рублей.

На сегодня, в министерство поступили 32 пакеты документов на общую сумму 205 миллионов рублей.

С 3 февраля по 1 декабря этого года Минсельхоз Крыма принимает документы для предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU