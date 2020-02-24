Стало известно, откуда отправятся поезда в Крым на майские праздники
С 25 февраля компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» начинает продажу билетов на 8 новых маршрутов в Крым.
- Новость, которую вы ждали! Поезд «Таврия» свяжет с Крымом Заполярье, Ставрополье и Урал. Новые маршруты откроются накануне майских праздников, - написано на странице «Таврия» в Facebook.
Так, появятся маршруты:
1. «Мурманск - Симферополь», будет в пути 93 часа 10 минут
2. «Екатеринбург - Казань - Симферополь», будет в пути 64 часа 15 минут
3. «Екатеринбург - Волгоград - Симферополь», будет в пути 68 часов 45 минут
4. «Кисловодск - Симферополь», будет в пути 21 час 40 минут
5. «Москва - Севастополь», будет в пути 38 часов 10 минут
6. «Москва - Феодосия», будет в пути 28 часов 10 минут
7. «Москва - Евпатория», будет в пути 37 часов 15 минут
8. «Санкт-Петербург - Феодосия», будет в пути 40 часов 30 минут
9. «Санкт-Петербург - Евпатория», будет в пути 42 часа 15 минут
Фото: Таврия / Facebook
Фото: Таврия / Facebook
Напомним, что ж/д движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года открыл президент России Владимир Путин, а уже 25 декабря на полуостров прибыл первый поезд «Санкт-Петербург Севастополь». 26 декабря приехал состав из Москвы в Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU