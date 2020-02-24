2020-02-24T11:36:45+03:00
Общество

Стало известно, откуда отправятся поезда в Крым на майские праздники

Компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» приготовила 8 маршрутов на полуостров
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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С 25 февраля компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» начинает продажу билетов на 8 новых маршрутов в Крым.

- Новость, которую вы ждали! Поезд «Таврия» свяжет с Крымом Заполярье, Ставрополье и Урал. Новые маршруты откроются накануне майских праздников, - написано на странице «Таврия» в Facebook.

Так, появятся маршруты:

1. «Мурманск - Симферополь», будет в пути 93 часа 10 минут

2. «Екатеринбург - Казань - Симферополь», будет в пути 64 часа 15 минут

3. «Екатеринбург - Волгоград - Симферополь», будет в пути 68 часов 45 минут

4. «Кисловодск - Симферополь», будет в пути 21 час 40 минут

5. «Москва - Севастополь», будет в пути 38 часов 10 минут

6. «Москва - Феодосия», будет в пути 28 часов 10 минут

7. «Москва - Евпатория», будет в пути 37 часов 15 минут

8. «Санкт-Петербург - Феодосия», будет в пути 40 часов 30 минут

9. «Санкт-Петербург - Евпатория», будет в пути 42 часа 15 минут

Фото: Таврия / Facebook

Фото: Таврия / Facebook

Фото: Таврия / Facebook

Фото: Таврия / Facebook

Напомним, что ж/д движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года открыл президент России Владимир Путин, а уже 25 декабря на полуостров прибыл первый поезд «Санкт-Петербург Севастополь». 26 декабря приехал состав из Москвы в Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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