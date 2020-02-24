2020-02-24T11:46:18+03:00
Экономика

В Крыму бензин рекордно подешевел по сравнению с Краснодаром

За пять лет такой маленькой разницы никогда не было
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
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Разница в цене на бензин между Крымом и Краснодарским краем достигла минимума за последние пять лет.

- До 2019 года разница между Крымом и Краснодарским краем составляла в среднем 2,5 – 3 рубля, а сейчас – 1 – 1,5 рубля максимум. Мы ни разу за пять лет не имели такой маленькой разницы в цене! – рассказал в интервью КП-Крым руководитель УФАС по РК и Севастополю Евгений Костюшин.

По его словам, после запуска грузовых поездов по Крымскому мосту стоимость топлива будет снижаться и дальше, и разница в цене за литр бензина составит уже не рубли, а копейки.

Евгений Костюшин отметил, что на полуострове бензин дороже не только из-за логистики (полуостров – конечная точка маршрута), но также из-за отсутствия крупных нефтяных компаний, которые занимаются и добычей, и переработкой, и реализацией нефтепродуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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