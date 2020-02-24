2020-02-24T13:37:05+03:00
Общество

Поклонская попросила генерального прокурора РФ проверить рейдерский захват севастопольского банка

По ее словам, в организации еще с конца января работает временная администрация
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Наталья Поклонская / ВконтактеФото: Наталья Поклонская / Вконтакте
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Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская попросила генерального прокурора России Игоря Краснова проверить факт рейдерского захвата АО «Севастопольский морской банк».

- Крымский банк «кому-то» приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль. После отказа от такой «головокружительной сделки века» (в конце января этого года) здание банка было захвачено сотрудниками частной охранной компании, - написала Поклонская на своей странице Вконтакте.

По ее словам, сейчас банком управляет временная администрация, у которой под контролем все секретные документы и активы.

- Довести банк до банкротства не составит труда, а потом «дело в шляпе», как говорится. И бизнес будет продан не за рубль, а за 50 копеек - сдачи не надо, - подчеркнула Поклонская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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