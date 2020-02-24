Не хватало денег на алкоголь: Симферополец отобрал у пенсионерки сумочку

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:44:38+03:00

Он может сесть за решетку на восемь лет

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В Симферополе задержали мужчину, который напал на пенсионерку и отобрал у нее сумочку с документами и деньгами.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, по горячим следам полицейские задержали 35-летнего мужчину. На преступление он пошел из-за того, что у него не было денег на алкоголь.

На улице он заметил беспомощную старушку, подбежал к ней и вырвал сумку. Вещи и документы пожилой женщины он выбросил, а деньги оставил себе.

Против мужчины возбудили уголовное дело за разбой, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU