В ГИБДД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:29:23+03:00

Всего на полуострове размещены 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений

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Крыму установлены 15 передвижных дорожных камер для профилактики ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Места для их размещения выбирают на основе анализа аварийности участка. Если где-то на трассе увеличилось число аварий, то камеры перемещают туда.

Комплексы размещают каждый день с 8.00 до 18.00.

С 24 февраля по 1 марта дорожные камеры установят на следующих дорогах полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU