2020-02-24T17:40:02+03:00
Общество

Крупнейший банк России не работает в Крыму из-за санкций, но выдает кредиты обходным путем

Но только на вторичное жилье
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Сбербанк» выдает ипотеку крымчанам, которые покупают квартиру на вторичном рынке.

Знакомая бывшего министра транспорта Крыма Анатолия Цурикова смогла взять жилье в кредит в крупнейшем банке России. Оформление ипотеки заняло около трех недель.

Низкая зарплата не помешала оформить займ на 3,6 миллиона рублей. Ставка по нему составила 8,5-9% годовых, а первоначальный взнос - 15%, пишет ForPost.

Сделку оформили в электронном виде - банк сам договорился с продавцом квартиры, заемщица лишь получила сообщение об одобрении кредита.

Стоит отметить, что другие крупные банки России отказали женщине в ипотеке, а «Сбербанк» согласился лишь на кредитование вторичного жилья из-за того, что купить квартиру в новостройке в ипотеку нельзя. По новым правилам продажи на этапе строительства идут через эскроу-счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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