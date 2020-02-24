Крупнейший банк России не работает в Крыму из-за санкций, но выдает кредиты обходным путем
«Сбербанк» выдает ипотеку крымчанам, которые покупают квартиру на вторичном рынке.
Знакомая бывшего министра транспорта Крыма Анатолия Цурикова смогла взять жилье в кредит в крупнейшем банке России. Оформление ипотеки заняло около трех недель.
Низкая зарплата не помешала оформить займ на 3,6 миллиона рублей. Ставка по нему составила 8,5-9% годовых, а первоначальный взнос - 15%, пишет ForPost.
Сделку оформили в электронном виде - банк сам договорился с продавцом квартиры, заемщица лишь получила сообщение об одобрении кредита.
Стоит отметить, что другие крупные банки России отказали женщине в ипотеке, а «Сбербанк» согласился лишь на кредитование вторичного жилья из-за того, что купить квартиру в новостройке в ипотеку нельзя. По новым правилам продажи на этапе строительства идут через эскроу-счета.
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ИСТОЧНИК KP.RU