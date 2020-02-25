Погода в Крыму 25 февраля: Дожди, сильный ветер
В Крыму во вторник, 25 февраля, будет дождливая погода, сильный ветер.
- Ночью 25 февраля в Крыму сохранятся сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Днем 25 февраля циклон переместится на северо-восток за пределы полуострова, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Осадки прекратятся, ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет до умеренного, лишь предгорных и южных районах сильный — 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -4…+1, на побережье +2…+6; днем +7…+12, в горах -2…+3.
На полуострове сохраняется штормовое предупреждение. Облачно с прояснениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU