Погода в Крыму 25 февраля: Дожди, сильный ветер

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:16:44+03:00

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В Крыму во вторник, 25 февраля, будет дождливая погода, сильный ветер.

- Ночью 25 февраля в Крыму сохранятся сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Днем 25 февраля циклон переместится на северо-восток за пределы полуострова, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Осадки прекратятся, ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет до умеренного, лишь предгорных и южных районах сильный — 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+1, на побережье +2…+6; днем +7…+12, в горах -2…+3.

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение. Облачно с прояснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU